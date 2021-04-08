УЕФА ведет переговоры о турнире с бюджетом 4,5 млрд евро, который может вырасти до 7 млрд. Это ответный удар Суперлиге

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА УЕФА деньги Суперлига Европы Футбол

УЕФА планирует противопоставить Лигу чемпионов недавно созданной европейской Суперлиге.

Организация уже несколько недель ведет переговоры с английским инвестиционным фондом о создании нового формата турнира. Стартовый бюджет соревнований будет равняться 4,5 млрд евро и может возрасти до 7 миллиардов, пишет RMC Sport.

УЕФА разрабатывает концепцию новой версии Лиги чемпионов совместно с «Баварией» и «ПСЖ», которые отказались от участия в Суперлиге. 

Сообщалось, что американский банк JPMorgan Chase выделит 3,25 млрд евро на организацию Суперлиги.

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