Панарин, скорее всего, откажется от участия в ЧМ-2021 («СЭ»)

Нападающий Артемий Панарин, скорее всего, не будет участвовать в чемпионате мира 2021 года, если не попадут в розыгрыш Кубка Стэнли, утверждает «Спорт-Экспресс».

Причины такого решения – тяжелый сезон и скандал, связанный с высказываниями Андрея Назарова, обвинившего Панарина в избиении девушки в баре в Риге в 2011 году.

В сборной России рассматривают кандидатуру Панарина для участия в турнире и обращались к 29-летнему игроку, но хоккеист не планирует приезжать в Латвию на чемпионат мира.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам