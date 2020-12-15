Панарин, скорее всего, откажется от участия в ЧМ-2021 («СЭ»)

Теги Сборная России по хоккею Рейнджерс НХЛ ЧМ по хоккею Артемий Панарин Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий Артемий Панарин, скорее всего, не будет участвовать в чемпионате мира 2021 года, если «Рейнджерс» не попадут в розыгрыш Кубка Стэнли, утверждает «Спорт-Экспресс».

Причины такого решения – тяжелый сезон и скандал, связанный с высказываниями Андрея Назарова, обвинившего Панарина в избиении девушки в баре в Риге в 2011 году.

В сборной России рассматривают кандидатуру Панарина для участия в турнире и обращались к 29-летнему игроку, но хоккеист не планирует приезжать в Латвию на чемпионат мира.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам

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