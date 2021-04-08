Правительство Британии может изменить законодательство, чтобы помешать Суперлиге. Джонсон встречался с фанатами 6 клубов-основателей турнира

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен препятствовать участию английских клубов в Суперлиге Европы.

По информации The Athletic, политик встретился с представителями фанатских объединений , , , , и «Тоттенхэма» сегодня утром. Джонсон пообещал болельщикам, что правительство уничтожит Суперлигу и не даст командам проводить матчи в Англии.

Как утверждается, премьер-министр сказал фанатам, что правительство запустит «законодательную бомбу». Не исключено, что игрокам будут приостанавливать действие рабочих виз перед матчами Суперлиги. Также правительство Британии не собирается предоставлять Суперлиге полицию для организации матчей.

Официальный представитель Джонсона прокомментировал эту информацию: «На данный момент рассматриваются все возможные варианты. Мы будем работать, чтобы понять, как именно правительство может поступить в данной ситуации. Мы будем говорить прямо, как сегодня премьер-министр и поступил, пообщавшись с представителями Премьер-лиги, Футбольной ассоциации Англии и другими участниками».

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