Юрген Клопп: «Слышал, что «МЮ» за 2 года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за 5,5 лет»

Главный тренер после матча с «Саутгемптоном» (0:1) высказался на тему 11-метровых.

«Мы не можем ничего изменить. Я слышал, что за два года пробил больше пенальти, чем моя команда за пять с половиной лет. Понятия не имею, виноват ли я в этом и как это могло случиться.

Но это никоим образом не оправдывает нашу игру. Мы не можем это изменить и должны уважать решения [судей]. Но мы можем изменить свою игру. На этом и сосредоточимся», – сказал Клопп.

Клопп о судействе: «Два эпизода... Другие команды получили бы пенальти, скажу так»

«МЮ» забил 20 пенальти в 2020-м во всех турнирах – больше всех в топ-5 лиг Европы, «Юве» – 19