«Тур де Ски». 4-й этап. Большунов, Мальцев, Мельниченко, Колонья пробегут коньковую «разделку»

Сегодня в Тоблахе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка на 15 км с раздельным стартом.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
4-й этап
Тоблах, Италия
Мужчины
Гонка с раздельного старта
15 км, свободный стиль
Начало – 16:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на ТК «Евроспорт».
Старт-лист
20. Вильям Поромаа (Швеция)...
23. Франческо де Фабиани (Италия)...
25. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)...
30. Илья Семиков (Россия)...
32. Алексей Червоткин (Россия)
33. Андрей Мельниченко (Россия)...
35. Федерико Пеллегрино (Италия)
36. Александр Терентьев (Россия)
37. Дарио Колонья (Швейцария)...
39. Денис Спицов (Россия)...
41. Артем Мальцев (Россия)...
43. Иван Якимушкин (Россия)...
45. Калле Халварссон (Швеция)...
48. Глеб Ретивых (Россия)
50. Оскар Свенссон (Швеция)
51. Евгений Белов (Россия)...
61. Морис Манифика (Франция)...
63. Александр Большунов (Россия)