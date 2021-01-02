«Тур де Ски». 4-й этап. Большунов, Мальцев, Мельниченко, Колонья пробегут коньковую «разделку»

Сегодня в Тоблахе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка на 15 км с раздельным стартом.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

4-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

Гонка с раздельного старта

15 км, свободный стиль

Начало – 16:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на ТК .

Старт-лист

20. Вильям Поромаа (Швеция)...

23. Франческо де Фабиани (Италия)...

25. (Великобритания)...

30. (Россия)...

32. (Россия)

33. (Россия)...

35. (Италия)

36. (Россия)

37. (Швейцария)...

39. (Россия)...

41. (Россия)...

43. (Россия)...

45. (Швеция)...

48. (Россия)

50. (Швеция)

51. (Россия)...

61. (Франция)...

63. (Россия)

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»