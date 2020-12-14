Фетисов о молодежке: «Ни один наш хоккеист не попал бы в сборную Канады»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мыслями о поражении сборной России от Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

– Я зря стал смотреть этот матч, потому что очень расстроился. Ребята старались, но проиграли по всем статьям.

Самое интересное то, что канадцы вообще не играли с марта, были закрыты все лиги. Буквально за пару недель они собрались.

У нас в это время была и КХЛ, и кубки всякие. Даже без игровой практики они переиграли нашу команду. Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого.

– Вы часто говорите, что проблема в системе. Может быть, сейчас тот момент, чтобы пересмотреть или поменять что-то?

– Я не думаю, что кто-то будет что-то менять. Всех все устраивает. Что-нибудь расскажут в очередной раз. Я даже не хочу в эту историю влезать.

Я не первый раз говорю о проблемах детского хоккея, мы не по тому пути идем. Видно, у кого-то другие планы, это их ответственность.

– Много критики обрушилось на Ларионова…

– Могу сказать, что ни один наш хоккеист не попал бы в сборную Канады.

Чудес можно было ожидать, но Ларионов получил игроков, которые воспитаны нашим хоккеем. Здесь дело не в настрое – навыки другие, понимание игры разное. Даже зацепиться не за что.

Вратаря тоже критикуют, но это самое простое, что может быть. Игры не было, ни по какому показателю мы не были близки к канадцам.

Я писал Игорю накануне: «Зачем тебе нужно то, на что ты не влияешь? Все может в любой момент перевернуться». Уровень хоккея не дает возможности расти, продвигать что-то новое, – сказал Фетисов.

«Легче всего зажать ребят и играть от обороны. Не хочу ничего менять в стиле». Ларионов после 0:5 от Канады

Эти 0:5 – страшный удар по идеям Ларионова. Канадцы разбили сборную России на всех уровнях