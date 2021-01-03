«Тур де Ски». 4-й этап. Непряева, Сорина, Ступак, Андерссон, Бреннан, Диггинс пробегут гонку на 10 км с раздельным стартом

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Сегодня в Тоблахе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет женская гонка на 10 км с раздельным стартом. 

Лыжные гонки 

«Тур де Ски»

4-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

Гонка с раздельного старта

10 км, свободный стиль 

Начало – 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ТК «Евроспорт»

Старт-лист 

12. Анна Нечаевская (Россия)...

21. Тереза Штадлобер (Австрия)

22. Эбба Андерссон (Швеция)

24. Фрида Карлссон (Швеция)...

26. Линн Сванн (Швеция)...

30. Надин Фандрих (Швейцария)...

32. Криста Пярмякоски (Финляндия)

33. Анастасия Фалеева (Россия)

34. Наталья Непряева (Россия)

35. Христина Мацокина (Россия)

36. Майя Далквист (Швеция)...

38. Яна Кирпиченко (Россия)...

40. Алиса Жамбалова (Россия)

44. Татьяна Сорина (Россия)...

46. Анамария Лампич (Словения)...

48. Юлия Ступак (Россия)...

50. Рози Бреннан (США)...

52. Джессика Диггинс (США)

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»

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