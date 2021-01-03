«Тур де Ски». 4-й этап. Непряева, Сорина, Ступак, Андерссон, Бреннан, Диггинс пробегут гонку на 10 км с раздельным стартом

Сегодня в Тоблахе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет женская гонка на 10 км с раздельным стартом.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

4-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

Гонка с раздельного старта

10 км, свободный стиль

Начало – 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ТК .

Старт-лист

12. (Россия)...

21. (Австрия)

22. (Швеция)

24. (Швеция)...

26. Линн Сванн (Швеция)...

30. Надин Фандрих (Швейцария)...

32. (Финляндия)

33. (Россия)

34. (Россия)

35. (Россия)

36. (Швеция)...

38. (Россия)...

40. (Россия)

44. (Россия)...

46. (Словения)...

48. Юлия Ступак (Россия)...

50. Рози Бреннан (США)...

52. (США)

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»