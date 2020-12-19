Кудряшов о Евро: «Задача-минимум России – выход в полуфинал»

Защитник и сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020, который пройдет летом 2021 года.

«Цель на чемпионат Европы – выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем намного больше времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников и подготовиться к каждому из них.

Уверен, тренерский штаб сборной сделает все возможное, а уже нашей задачей будет просто выполнять то, что будет намечено.

Думаю, если мы объединим наши усилия и будем двигаться в одном направлении, то сможем добиться задачи-минимум, по моему мнению, о которой я говорил, – дойти до полуфинала», – сказал Кудряшов.