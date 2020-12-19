«Спартак» и «Зенит» хотят провести контрольный матч в Дубае («СЭ»)

«Спартак» и могут провести контрольный матч в ходе сборов в Дубае, сообщает .

По информации источника, клубы планируют провести игру в начале февраля при условии, что петербуржцы проведут в Дубае и второй зимний сбор. «Зенит» проведет первый с 15 по 27 января.

Сейчас петербургский клуб определяется, где команда будет работать в начале февраля – в ОАЭ или в Турции. Это будет зависеть от наличия качественных спарринг-партнеров.

В свою очередь запланировал в ОАЭ два первых сбора – с 14 по 24 января и с 28 января по 8 февраля.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Зенит» сыграют с «Пахтакором» на сборе в Дубае в январе.