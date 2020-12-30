Роднина о поражении России 0:5 от Канады: «Сидеть у телевизора, когда уже 10 дней никто не работает, и кричать, что это позор... Пойдите сами попробуйте»

Теги молодежная сборная России молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Ирина Роднина Спорт-Экспресс Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала поражение сборной России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею против Канады (0:5).

«Я на юниорские соревнования не смотрю. Делать оценки можно только по чемпионату мира, Олимпийским играм, чемпионату России и Европы. Это четыре соревнования, на которые нужно реагировать.

Поражение от Канады – это оплеуха, но разве это первая оплеуха? Поднимите историю.

Какой это позор? А то у нас все время есть два полюса: северный и южный. Нет нормальной оценки, почему это произошло.

А сидеть у телевизора, когда уже десть дней никто не работает, и кричать, что это позор... Пойдите сами попробуйте», – сказала Роднина.

Клюшка Аскарова стала мемом прямо по ходу игры с канадцами. Это было больно, хотя местами и правда смешно

Эти 0:5 – страшный удар по идеям Ларионова. Канадцы разбили сборную России на всех уровнях

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