Форвард сборной Косово Ибрахимай перейдет в «Урал». Он согласовал контракт на 3,5 года

Нападающий продолжит карьеру в .

По информации норвежского издания VG, 25-летнего норвежца подпишет . Срок его контракта истек 31 декабря, поэтому в новый клуб он перейдет свободным агентом. Он уже согласовал с екатеринбуржцами контракт сроком на 3,5 года.

Ибрахимай в двух последних сезонах набрал 22 (11+11) очка по системе «гол плюс пас» в 57 матчах чемпионата Норвегии. Его подробную статистику можно изучить здесь.

Отметим, что футболист выступает за сборную . На его счету 1 сыгранный матч в январе 2020 года, однако в течение календарного года он регулярно вызывался на сборы национальной команды.