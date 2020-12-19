«Зенит» готов перебить предложение «Порту» за вингера Пепе, но игрок не очень хочет в РПЛ (UOL)

Будущее вингера не определено.

По информации UOL, бразильский клуб в ближайшее время проанализирует предложения от «Зенита», и «Севильи».

Отмечается, что португальская команда – фаворит за 23-летнего игрока, однако петербургский клуб готов перебить их предложение.

Подчеркивается, что предложил «Гремио» за Пепе больше всех.

Ранее сообщалось, что бразилец близок к переходу в «Порту» за 13 млн евро. UOL полагает, что речь идет о 15-18 млн евро и 15% от суммы последующей перепродажи. «Зенит» же готов заплатить больше.

Однако для самого Пепе чемпионат России – последний в списке приоритетных.

В нынешнем сезоне Пепе забил 12 голов и отдал 8 передач в 39 матчах во всех турнирах. Его статистику смотрите здесь.