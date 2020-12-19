Советник Пьемонта по коронавирусу: «Матч «Милан» – «Ювентус» состоится с вероятностью 99,9%»

Советник региона Пьемонт по вопросам коронавируса Маттео Марнати высказался о возможном переносе игры «Милана» с «Ювентусом» из-за коронавируса в туринской команде.

Ранее руководитель Департамента профилактики в туринской службе здравоохранения (ASL) Роберто Тести заявил, что орган может вмешаться и посадить «Ювентус» на самоизоляцию.

«Он заверил меня, что никакого решения на этот счет не принято, а ситуация не считается серьезной. Есть протокол, и двух случаев для вмешательства недостаточно, кроме, возможно, ситуаций, предполагающих тесные контакты игроков на самоизоляции.

Контроль в футболе и вокруг него сейчас настолько строг, что крайне маловероятно, что им нужно делать что-то еще сверх протокола.

Даже пяти случаев заражения коронавирусом будет недостаточно для такого вмешательства. Могу заверить, что матч – завтра пройдет с 99,9-процентной точностью», – отметил Марнати.

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