«Ман Сити» не заинтересован в Рамосе. Приоритет – нападающий

Капитан вряд ли перейдет в .

Манкунианцы не заинтересованы в его подписании свободным агентом по окончании сезона.

Сейчас у «Сити» в приоритете укрепить позицию нападающего, кроме того, для клуба может оказаться слишком высокой зарплата игрока при отсутствии острой нужды в игроках центра обороны.

Напомним, что срок контракта Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг Рамоса и может подписать его летом.

Рамос отклонил два предложения «Реала» по контракту. И будто даже сказал Пересу, что летом его и Месси ждут в «ПСЖ»