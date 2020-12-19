«Ман Сити» не заинтересован в Рамосе. Приоритет – нападающий

Капитан «Реала» Серхио Рамос вряд ли перейдет в «Манчестер Сити».
Манкунианцы не заинтересованы в его подписании свободным агентом по окончании сезона.
Сейчас у «Сити» в приоритете укрепить позицию нападающего, кроме того, для клуба может оказаться слишком высокой зарплата игрока при отсутствии острой нужды в игроках центра обороны.
Напомним, что срок контракта Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг Рамоса и может подписать его летом.
Рамос отклонил два предложения «Реала» по контракту. И будто даже сказал Пересу, что летом его и Месси ждут в «ПСЖ»