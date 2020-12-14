Писатель Филипенко – Фазелю о ЧМ в Минске: «Поиграем на костях?! ОИ в фашистской Германии проводили, вероятно, по той же логике»

Белорусский писатель Саша Филипенко написал открытое письмо президенту ИИХФ Рене Фазелю, сообщает белорусская Tribuna.com.

Письмо было опубликовано немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Белорусский писатель Саша Филипенко, автор романа «Красный крест», который переведен на десяток языков и который швейцарское радио выбрало в числе лучших романов года, пишет открытое письмо Рене Фазелю», – говорится на сайте издания.

«Здравствуйте, меня зовут Саша Филипенко, я белорус, и у меня накопилось к вам несколько вопросов. В последние дни я с большим удивлением наблюдаю за тем упорством, с которым вы хотите провести чемпионат мира по хоккею в моей родной стране. Судя по всему, вы хотите этого до того сильно, что не слышите, что большинство граждан Беларуси против!

Недавно я узнал, что вы так хотите провести этот чемпионат мира по хоккею в Беларуси, что готовы лететь на переговоры с диктатором, который фальсифицировал выборы. Вы утверждаете, что чемпионат мира нужно проводить, потому что (ваша цитата): «Шансов на то, что в Беларуси произойдут глобальные изменения, почти нет».

Поиграем на костях?! Вероятно, ровно по той же логике проводили Олимпиаду в фашистской Германии, верно? Чемпионат мира уже скоро, менять страну-хозяйку, судя по всему, вам не хочется – это потребует от вас лишних усилий, возможно даже придется задержаться на работе, поэтому вы готовы провести турнир в стране, где захвативший власть диктатор утверждает, что от коронавируса лечит хоккей?!

Возможно, этот опыт вы предлагаете перенести и в Швейцарию? К чему вакцины, если всех заразившихся можно просто выгнать на лед?!

Верно ли я понимаю, что вы собираетесь проводить чемпионат мира в стране, где по воскресеньям закрывают все станции метро и отключают интернет, чтобы протестующие не могли выйти на марши протеста и звонить друг другу?!

Вы поддерживаете эти меры? Вы представляете себе, что в Швейцарии будут выключать сотовую связь, чтобы люди не могли выражать свою гражданскую позицию? Это не помешало бы чемпионату мира в Швейцарии?

Правильно ли я понимаю, что вы считаете уместным проводить чемпионат мира в стране, где в центре столицы к арестованным демонстрантам применяют пытки?

Верно ли я понимаю, что праздник спорта по вашему плану должен случиться в стране, где во времена пандемии в шестиместных камерах содержатся восемнадцать человек, где задержанных избивают и заставляют ходить на карачках, где в тюрьмах нет горячей воды? Все так?

Все это не помешает вашему чемпионату? Вы договоритесь с Лукашенко, чтобы во время матчей люди в тюрьмах сидели тихо?!» – говорится в письме Филипенко.

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