Тухель, Аллегри, Роджерс и Хазенхюттль – кандидаты «Челси» на пост тренера (The Independent)

«Челси» не намерен увольнять с поста главного тренера в ближайшее время, однако следит за развитием ситуации и занимается подбором кандидатов ему на замену.

По данным The Independent, в список потенциальных тренеров «Челси» на случай отставки англичанина входят бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель, экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, а также ( ) и Ральф Хазенхюттль ( ).

При этом отмечается, что лондонский клуб не намерен предпринимать резкие действия. Руководство обеспокоено текущей формой команды и недавними результатами, но Лэмпард сохраняет большую поддержку.

После поражения от «Манчестер Сити» (1:3) и по итогам 17-го тура АПЛ команда опустилась на 9-е место в турнирной таблице. «Челси» проиграл 4 из 6 последних матчей в .

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