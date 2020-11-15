«ПСЖ» хочет подписать Рамоса и Месси. Серхио сказал об этом президенту «Реала» (El Chiringuito TV)

Ситуация вокруг капитана остается сложной.

Журналист Хосе Педрероль в эфире El Chiringuito TV сообщил, что испанец заявил президенту «Реала» Флорентино Переса о намерении перейти в .

Как утверждается, 34-летний футболист сообщил менеджеру, что парижане планируют выстроить топ-клуб с ним и форвардом «Барселоны» в составе.

Ранее сообщалось, что Рамос намерен рассмотреть предложения других клубов. Он считает, что Перес хочет его ухода из «Реала». Мадридский клуб предложил футболисту два варианта контракта: на 1 год с прежней зарплатой или на 2 – с понижением на 10%.

Игрок забил 2 мяча в 13 матчах этого сезона. Его полная статистика – тут.

Мы собрали сборную звезд, у которых заканчивается контракт – с 1 января они могут договариваться с другими клубами. Тут Месси, Рамос и Агуэро