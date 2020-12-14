Фазель о ЧМ в Минске: «Примем решение в конце января. Нужно поговорить с правительством Беларуси»

Президент ИИХФ сообщил, что в январе будет принято решение по вопросу проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

«ИИХФ использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Беларуси. У нас уже много было дискуссий. Сейчас нам нужно поговорить с правительством Беларуси, обсудить ситуации политическую и с коронавирусом.

В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение», – сказал Фазель.

Писатель Филипенко – Фазелю о ЧМ в Минске: «Поиграем на костях?! ОИ в фашистской Германии проводили, вероятно, по той же логике»