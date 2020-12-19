Россия уступила Канаде на МЧМ, поражение «Ливерпуля», уругвайцы бьются за Кавани и другие новости утра

1. Россия в полуфинале МЧМ проиграла с крупным счетом Канаде (0:5). Впервые в истории РФ и СССР команда не забила в двух матчах турнира.

2. «Ливерпуль» уступил «Саутгемптону» (0:1) в 17-м туре АПЛ, пропустив на 2-й минуте. «Красные» не выиграли в трех матчах АПЛ подряд впервые с мая 2018 года.

В Англии, кстати, ввели третий локдаун, но АПЛ пока, кажется, ничего не грозит.

3. КХЛ. Московское «Динамо» уступило рижскому, «Магнитка» победила «Спартак», «Амур» проиграл «Барысу» по буллитам.

4. Месси не вошел в сборную 2020 года от L’Équipe, Роналду и Неймар – в составе. А вот в команду года по версии читателей L’Equipe ни Роналду, ни Месси не попали, зато Бензема – в составе.

5. Трансферные новости. Появилась информация, что «Химки» близки к выкупу Мирзова у «Спартака» за 600 тысяч евро. Источник в московском клубе эту новость опроверг. «Зенит», «Милан» и «Интер» следят за лучшим бомбардиром «Удинезе» де Паулем.

Трансфер Эрика Гарсии – приоритет «Барсы» зимой. Клуб не купит форварда, пока не усилит центр обороны. «Ливерпуль» может купить центрального защитника зимой. Варианты – Карму из «Браги», Ботман из «Лилля» и Вебер из «Зальцбурга». «Ман Сити» следит за ситуацией вокруг Рамоса и может подписать его летом.

6. НБА. «Торонто» уступил «Бостону», «Хьюстон» проиграл «Далласу». Другие результаты – здесь.

7. Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал Футбольную ассоциацию Англии за санкции в адрес Эдинсона Кавани, а свое заявление в твиттере сопроводил хэштегом #СпасибоНегрито. Снять бан с Кавани попросила и Ассоциация футбола Уругвая.

8. «Реал» предлагает защитнику Серхио Рамосу два варианта контракта: 1 год с прежней зарплатой или 2 – с понижением на 10%.

9. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация занимается выяснением причин массового снятия спортсменов с «Ижевской винтовки» после приезда допинг-офицеров.

10. В инстаграме Пеле обновилось описание аккаунта. Теперь там сказано, что он «лучший бомбардир всех времен» с 1283 мячами. Это связано с тем, что Роналду забил 758-й гол в карьере, в то время как Пеле считается автором 757 мячей.

Цитаты дня.

Романцев о «Спартаке» в РПЛ: «Все перечеркнул провал в Питере. «Зенит» просто стер их»

«Роналду забивает по 42 гола в течение 18 лет. Умопомрачительно». Линекер о Криштиану

«В России любят говорить о русофобии, что мы жертвы, а весь мир против нас. Спорные решения будут трактовать как подсуживание». Брызгалов о судьях МЧМ

Ассистент Мадзарри: «Было предложение от «Спартака», но Вальтер не поехал. Ему нужен серьезный проект»

Фетисов о молодежке: «Не понимаю, зачем Ларионов ввязался в это. Он станет национальным героем или врагом»

Клопп о судействе: «Два эпизода... Другие команды получили бы пенальти, скажу так»