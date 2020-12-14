Фетисов о молодежке: «Не понимаю, зачем Ларионов ввязался в это. Он станет национальным героем или врагом»

Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопросы касательно работы на посту главного тренера .

– Когда вы смотрите на молодежку, то видите хотя бы в чем-то руку Игоря Ларионова?

– А что это означает?

– Какое-то его влияние на команду.

– Ты не можешь никак повлиять на команду, с которой взаимодействуешь всего две-три недели. Сейчас он работает с молодыми ребятами, которые сразу после МЧМ вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам.

У нас нет системы. Возглавив молодежную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю на самом деле. Лично я не понимаю, зачем он в нее вписался.

Попытаться поменять происходящее в 60 лет – серьезный вызов. Молодежный хоккей – это или стабильная система, к которой ты не имеешь отношения, или возможность использовать свой талант и ресурс. Но ничего нового дать этим ребятам, которые воспитаны особым образом, он не в состоянии однозначно.

Повторюсь: это тема, требующая системного подхода. Конечно, Ларионов может настроить подопечных на какую-то отдельную игру, но в целом это не его тема. Мы все хотим пожелать Игорю удачи. Он может стать национальным героем, если молодежка выиграет МЧМ, но может превратиться и во врага.

– Когда видитесь с Ларионовым, обсуждаете с ним эту тему?

– Общаюсь с Игорем. Прямо говорил ему: «Не понимаю, зачем тебе это нужно – человеку, который в 60 лет дебютировал в роли тренера». Это серьезный вызов.

Недавно поздравлял Ларионова с юбилеем и сказал: «Игорь, услышь меня. Все, что ты им говоришь, все, что с ними произойдет дальше, – это вообще ни о чем… Ребята вернутся в свои клубы, где другие тренеры и разное направление работы».

Но он сказал, что все знает и умеет. Остается лишь пожелать ему удачи. Общаюсь с ним и с другими людьми, связанными с хоккеем, которые остаются в моей жизни, – сказал Фетисов.