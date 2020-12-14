Фетисов о молодежке: «Не понимаю, зачем Ларионов ввязался в это. Он станет национальным героем или врагом»

Теги молодежная сборная России Вячеслав Фетисов молодежный чемпионат мира Игорь Ларионов Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопросы касательно работы Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной сборной России.

– Когда вы смотрите на молодежку, то видите хотя бы в чем-то руку Игоря Ларионова?

– А что это означает?

– Какое-то его влияние на команду.

– Ты не можешь никак повлиять на команду, с которой взаимодействуешь всего две-три недели. Сейчас он работает с молодыми ребятами, которые сразу после МЧМ вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам.

У нас нет системы. Возглавив молодежную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю на самом деле. Лично я не понимаю, зачем он в нее вписался.

Попытаться поменять происходящее в 60 лет – серьезный вызов. Молодежный хоккей – это или стабильная система, к которой ты не имеешь отношения, или возможность использовать свой талант и ресурс. Но ничего нового дать этим ребятам, которые воспитаны особым образом, он не в состоянии однозначно.

Повторюсь: это тема, требующая системного подхода. Конечно, Ларионов может настроить подопечных на какую-то отдельную игру, но в целом это не его тема. Мы все хотим пожелать Игорю удачи. Он может стать национальным героем, если молодежка выиграет МЧМ, но может превратиться и во врага.

– Когда видитесь с Ларионовым, обсуждаете с ним эту тему?

– Общаюсь с Игорем. Прямо говорил ему: «Не понимаю, зачем тебе это нужно – человеку, который в 60 лет дебютировал в роли тренера». Это серьезный вызов.

Недавно поздравлял Ларионова с юбилеем и сказал: «Игорь, услышь меня. Все, что ты им говоришь, все, что с ними произойдет дальше, – это вообще ни о чем… Ребята вернутся в свои клубы, где другие тренеры и разное направление работы».

Но он сказал, что все знает и умеет. Остается лишь пожелать ему удачи. Общаюсь с ним и с другими людьми, связанными с хоккеем, которые остаются в моей жизни, – сказал Фетисов.

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