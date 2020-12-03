«Лучший бомбардир всех времен – 1283 мяча». В инстаграме Пеле обновилось описание аккаунта

В инстаграме легендарного бразильского форварда Пеле изменилось описание аккаунта.

Теперь там появилась следующая надпись: «Лучший бомбардир всех времен – 1283 мяча».

После того как вчера форвард сделал дубль в ворота «Удинезе» (4:1), в различных источниках стали появляться сообщения о том, что португалец обошел Пеле по числу мячей за карьеру. По распространявшимся сведениям, Роналду забил 758-й гол в карьере, в то время как Пеле стал автором 757 мячей.

Напомним, что недавно разразился еще один спор на тему результативности . Нападающий «Барселоны» забил 644-й гол в составе каталонского клуба, тем самым побив рекорд бразильца по мячам в составе одной команды. Однако «Сантос» заявил, что Пеле забил за клуб 1091 мяч.

Фото: скриншот из инстаграма Пеле