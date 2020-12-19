Романцев о «Спартаке» в РПЛ: «Все перечеркнул провал в Питере. «Зенит» просто стер их»

Экс-тренер «Спартака» поделился мнением о выступлениях красно-белых в этом сезоне.

– Какое впечатление на первом этапе чемпионата произвел на вас «Спартак»?

– К сожалению, двоякое. Несколько хорошо проведенных встреч перечеркнул оглушительный провал в Питере (1:3). Самое печальное, что команда оказалась не готова к важнейшему во всех отношениях матчу чисто психологически. Возможно, сказалось то, что не без помощи агентов игроки уже до выхода на поле знали о решении Тедеско не продлевать контракт. Сейчас об этом можно только гадать.

Так или иначе, но просто стер , превзойдя его во всех компонентах. Сколько шло разговоров про перебор в «Спартаке» нападающих. Но в этой встрече, если посчитать удары по воротам соперника, Ларссона с Понсе на поле как будто и не было. Не могу себе представить, чтобы так беспомощно когда-нибудь выглядел всегда заряженный на удар Володя Бесчастных. И даже окажись здоровыми Соболев с Кокориным, по такой игре они вряд ли что-то могли бы изменить. А появление в атаке защитника Кутепова было воспринято как крик души.

– Три пропущенных в Питере мяча говорят и о проблемах в обороне?

– Причем, достаточно больших. Моментами «Зенит» устраивал в спартаковской штрафной игру в «квадрат», делая в ней все, что хотел. И то, что все мячи были забиты Максименко из центральной зоны, которую, кроме Джикии и Жиго, должен был обязательно страховать еще и кто-то из опорных полузащитников, говорит о несогласованности действий защиты. Есть закон: если уж ты возвращаешься в оборону, то должен точно знать зачем. И на установках я всегда не уставал повторять – в своей штрафной играйте с соперником только один в один, иначе быть беде. Это аксиома.

– Команде требуется усиление?

– Однозначно. Причем во всех линиях. И прежде всего надо укреплять центральную ось с ключевыми позициями защитника, опорного хавбека и нападающего, – сказал Романцев.