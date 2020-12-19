Два варианта контракта для Рамоса от «Реала»: 1 год с прежней зарплатой или 2 – с понижением на 10%

Стали известны некоторые подробности о переговорах между и защитником команды по новому контракту.

Мадридский клуб предложил футболисту два варианта: контракт на год с сохранением нынешней зарплаты или 2-летнее соглашение с понижением зарплаты на 10%, утверждает в передаче Jugones на El Chiringuito TV журналист Хосе Педрероль.

Срок действующего контракта 34-летнего защитника с клубом истекает летом 2021 года. С 1 января он имеет право вести переговоры с другими командами.

Сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к Рамосу. Также появлялись сведения о том, что «Реалу» пока не удается договориться с испанцем о размере зарплаты, которую он будет получать по новому соглашению.

Игрок забил 2 мяча в 13 матчах этого сезона. Его полная статистика – тут.

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