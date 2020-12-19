В «Спартаке» опровергли переход Мирзова в «Химки»: «600 тысяч? Вы серьезно? Резиуан стоит гораздо дороже»

В прокомментировали новость о том, что «Химки» близки к приобретению полузащитника за 600 тысяч евро.

«В «Спартак» по поводу выкупа Мирзова ни «Химки», ни другой клуб не обращались. Сумма 600 тысяч? Вы серьезно? Резиуан стоит гораздо дороже», – приводит Sport24.ru слова одного из сотрудников клуба.

27-летний россиянин забил 4 мяча в 7 играх за в в этом сезоне. Он выступает за подмосковный клуб на правах аренды из «Спартака». В 2019 году московский клуб приобрел Мирзова за 4 миллиона евро.