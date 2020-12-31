НБА. 40 очков Тейтума помогли «Бостону» победить «Торонто», «Хьюстон» проиграл «Далласу» и другие матчи

В понедельник, 4 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
40 очков Джейсона Тейтума помогли «Бостону» победить «Торонто» в гостях (126:114). «Хьюстон» проиграл дома «Далласу» (100:113).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Харрис (22), Эмбиид (14 + 11 подборов), Грин (13), Симмонс (12 + 10 подборов + 6 передач), Сет Карри (11) – старт; Макси (11), Милтон (10 + 6 передач), Ховард (9 + 13 подборов), Матиас (8), Тайбулл (4), Пуарье (2), Рид (2), Джо (0), Фергюсон (0).
- Дата проведения
- 5 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Гордон (24 + 11 подборов), Вучевич (23 + 8 подборов), Бэйкон (8), Фульц (6 + 8 передач + 5 потерь), Картер-Уильямс (0) – старт; Росс (15), Берч (12 + 12 подборов), Энтони (9), Кларк (6), Боун (0), Мане (0), Бамба (0).
- Дата проведения
- 5 января, 03.30, «Amalie Arena»
- Торонто
- Ванвлит (35 + 8 подборов), Сиакам (22), Лаури (18), Ануноби (10), Бэйнс (0) – старт; Дэвис (13), Буше (9), Пауэлл (4), Ватанабе (3), Лень (0), Флинн (0), Уотсон (0), Джонсон (0).
- Бостон
- Тейтум (40), Браун (19), Уотерс (5), Тайс (2), Томпсон (0 + 7 подборов) – старт; Притчард (23 + 8 передач), Г. Уильямс (14), Оджелей (12 + 8 подборов), Р. Уильямс (11 + 15 подборов), Несмит (0).
- Дата проведения
- 5 января, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Адебайо (20 + 8 подборов), Олиник (19 + 8 подборов), Батлер (18 + 6 передач), Робинсон (12), Хирро (7 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Игудала (9), Нанн (8), Брэдли (8), Драгич (7 + 7 передач), Ачиува (6 + 7 подборов), Окпала (2), Силва (2), Харклесс (0).
- Дата проведения
- 5 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (31 + 14 передач + 8 потерь), Хантер (23 + 8 подборов), Коллинз (18 + 8 подборов), Капела (12 + 12 подборов), Реддиш (10) – старт; Хертер (9), Богданович (3), Хилл (2), Гудвин (0).
- Дата проведения
- 5 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Ингрэм (31 + 8 передач), Уильямсон (24 + 10 подборов), Болл (18 + 6 передач), Бледсоу (12 + 11 подборов), Адамс (10 + 8 подборов) – старт; Хэйс (9), Александер-Уокер (6), Редик (3), Харт (3 + 10 подборов).
- Индиана
- Оладипо (25 + 6 передач), Брогдон (21 + 7 подборов + 11 передач), Сабонис (19 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Тернер (17), А. Холидэй (3) – старт; Макдермотт (11), Дж. Холидэй (9 + 7 подборов), Сэмпсон (7), Макконнелл (6).
- Дата проведения
- 5 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (43 + 9 подборов), Миддлтон (19 + 9 подборов + 6 потерь), Холидэй (15 + 7 передач), Б. Лопес (8 + 7 подборов), Дивинченцо (5 + 9 передач) – старт; Огастин (11 + 6 передач), Портис (10 + 8 подборов), Форбс (10), Нвора (2), Т. Адетокумбо (2).
- Дата проведения
- 5 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Вуд (23 + 7 подборов), Харден (21 + 10 передач), Уолл (14), Нваба (5), Такер (0) – старт; Гордон (20), Тэйт (8), Браун (5), Казинс (4), Томас (0), Кабокло (0).
- Дата проведения
- 5 января, 06.00, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Карри (23 + 6 передач), Убре (12), Уиггинс (11), Уайзмен (10), Грин (5) – старт; Паскалл (7), Луни (5), Малдер (3), Бэйзмор (2), Уонамейкер (0), Ли (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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