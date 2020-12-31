НБА. 40 очков Тейтума помогли «Бостону» победить «Торонто», «Хьюстон» проиграл «Далласу» и другие матчи

В понедельник, 4 января, в рамках регулярного чемпионата пройдут девять матчей.

40 очков Джейсона Тейтума помогли «Бостону» победить «Торонто» в гостях (126:114). «Хьюстон» проиграл дома «Далласу» (100:113).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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