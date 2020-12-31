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    НБА. 40 очков Тейтума помогли «Бостону» победить «Торонто», «Хьюстон» проиграл «Далласу» и другие матчи

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    В понедельник, 4 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

    40 очков Джейсона Тейтума помогли «Бостону» победить «Торонто» в гостях (126:114). «Хьюстон» проиграл дома «Далласу» (100:113).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Шарлотт 118:101 (23:20, 35:23, 24:23, 36:35)
    Дата проведения
    5 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Харрис (22), Эмбиид (14 + 11 подборов), Грин (13), Симмонс (12 + 10 подборов + 6 передач), Сет Карри (11) – старт; Макси (11), Милтон (10 + 6 передач), Ховард (9 + 13 подборов), Матиас (8), Тайбулл (4), Пуарье (2), Рид (2), Джо (0), Фергюсон (0).
    Шарлотт
    Хэйворд (18 + 8 подборов), Грэм (15), Розир (12), Вашингтон (12 + 8 подборов), Бийомбо (4) – старт; Болл (12 + 7 подборов + 9 передач), Макдэниэлс (10), Калеб Мартин (7), Бриджес (7), Ричардс (3), Монк (1).

    Орландо – Кливленд 103:83 (26:19, 25:30, 38:18, 14:16)
    Дата проведения
    5 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча
    Орландо
    Гордон (24 + 11 подборов), Вучевич (23 + 8 подборов), Бэйкон (8), Фульц (6 + 8 передач + 5 потерь), Картер-Уильямс (0) – старт; Росс (15), Берч (12 + 12 подборов), Энтони (9), Кларк (6), Боун (0), Мане (0), Бамба (0).
    Кливленд
    Секстон (24 + 6 потерь), Дотсон (16), Драммонд (10 + 14 подборов), Нэнс (4), Экзам (0) – старт; Осман (18 + 7 подборов + 7 передач), Стивенс (6), Макер (3), Макги (2), Уэйд (0), Болден (0).

    Торонто – Бостон 114:126 (32:23, 14:38, 35:39, 33:26)
    Дата проведения
    5 января, 03.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча
    Торонто
    Ванвлит (35 + 8 подборов), Сиакам (22), Лаури (18), Ануноби (10), Бэйнс (0) – старт; Дэвис (13), Буше (9), Пауэлл (4), Ватанабе (3), Лень (0), Флинн (0), Уотсон (0), Джонсон (0).
    Бостон
    Тейтум (40), Браун (19), Уотерс (5), Тайс (2), Томпсон (0 + 7 подборов) – старт; Притчард (23 + 8 передач), Г. Уильямс (14), Оджелей (12 + 8 подборов), Р. Уильямс (11 + 15 подборов), Несмит (0).

    Майами – Оклахома-Сити 118:90 (26:26, 37:23, 28:17, 27:24)
    Дата проведения
    5 января, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча
    Майами
    Адебайо (20 + 8 подборов), Олиник (19 + 8 подборов), Батлер (18 + 6 передач), Робинсон (12), Хирро (7 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Игудала (9), Нанн (8), Брэдли (8), Драгич (7 + 7 передач), Ачиува (6 + 7 подборов), Окпала (2), Силва (2), Харклесс (0).
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (18), Бэйзли (16 + 8 подборов), Дорт (12), Хилл (3), Хорфорд (2) – старт; Диалло (9), Маледон (7), Джексон (6 + 7 подборов), Браун (5), Мускала (4), Роби (3), Миллер (3), Уильямс (2), Холл (0).

    Атланта – Нью-Йорк 108:113 (29:31, 29:23, 30:30, 20:29)
    Дата проведения
    5 января, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча
    Атланта
    Янг (31 + 14 передач + 8 потерь), Хантер (23 + 8 подборов), Коллинз (18 + 8 подборов), Капела (12 + 12 подборов), Реддиш (10) – старт; Хертер (9), Богданович (3), Хилл (2), Гудвин (0).
    Нью-Йорк
    Рэндл (28 + 17 подборов + 9 передач + 7 потерь), Барретт (26 + 11 подборов), Пэйтон (14), Робинсон (8 + 7 подборов), Буллок (7) – старт; Куикли (16), Риверс (8), Нокс (6).

    Новый Орлеан – Индиана 116:118 OT (24:26, 27:27, 26:26, 29:27, 10:12)
    Дата проведения
    5 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча
    Новый Орлеан
    Ингрэм (31 + 8 передач), Уильямсон (24 + 10 подборов), Болл (18 + 6 передач), Бледсоу (12 + 11 подборов), Адамс (10 + 8 подборов) – старт; Хэйс (9), Александер-Уокер (6), Редик (3), Харт (3 + 10 подборов).
    Индиана
    Оладипо (25 + 6 передач), Брогдон (21 + 7 подборов + 11 передач), Сабонис (19 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Тернер (17), А. Холидэй (3) – старт; Макдермотт (11), Дж. Холидэй (9 + 7 подборов), Сэмпсон (7), Макконнелл (6).

    Милуоки – Детройт 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35)
    Дата проведения
    5 января, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (43 + 9 подборов), Миддлтон (19 + 9 подборов + 6 потерь), Холидэй (15 + 7 передач), Б. Лопес (8 + 7 подборов), Дивинченцо (5 + 9 передач) – старт; Огастин (11 + 6 передач), Портис (10 + 8 подборов), Форбс (10), Нвора (2), Т. Адетокумбо (2).
    Детройт
    Грант (24), Эллингтон (13), Бей (9), Хэйс (7), Пламли (4 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Роуз (24 + 8 передач), Михайлюк (13), Думбуя (13), Стюарт (4), Райт (2), Окафор (2), Макгрудер (0).

    Хьюстон – Даллас 100:113 (21:33, 28:28, 28:23, 23:29)
    Дата проведения
    5 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча
    Хьюстон
    Вуд (23 + 7 подборов), Харден (21 + 10 передач), Уолл (14), Нваба (5), Такер (0) – старт; Гордон (20), Тэйт (8), Браун (5), Казинс (4), Томас (0), Кабокло (0).
    Даллас
    Дончич (33 + 16 подборов + 11 передач + 8 потерь), Ричардсон (15), Коули-Стайн (15 + 7 подборов), Финни-Смит (9), Клебер (0 + 9 подборов) – старт; Хардуэй (30 + 7 подборов), Брансон (6), Берк (3), Пауэлл (2), Джонсон (0), Айванду (0).

    Голден Стэйт – Сакраменто 78:63 (3 четверть)
    Дата проведения
    5 января, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча
    Голден Стэйт
    Карри (23 + 6 передач), Убре (12), Уиггинс (11), Уайзмен (10), Грин (5) – старт; Паскалл (7), Луни (5), Малдер (3), Бэйзмор (2), Уонамейкер (0), Ли (0).
    Сакраменто
    Барнс (16 + 7 подборов), Фокс (13 + 7 передач), Хилд (9), Холмс (2), Бэгли (1 + 8 подборов) – старт; Уайтсайд (8), Робинсон (4), Гай (4), Джозеф (4), Бьелица (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Осторожно, можно обжечься! Стеф Карри устроил 62-очковый фейерверк🔥🔥🔥

    Кто такой Наз Рид?

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