Виктор Майгуров: «Массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР»

Глава Союза биатлонистов России ( ) заявил, что организация занимается выяснением причин снятия спортсменов с «Ижевской винтовки» после приезда допинг-офицеров.

С турнира снялись 33 юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Это произошло после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства ( ).

«Массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР.

Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины. В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб.

Все они доступны для допинг-тестов сейчас и были доступны в Чайковском и Ижевске», – сказал Майгуров.

РУСАДА проведет расследование по факту массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров