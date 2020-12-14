«В России любят говорить о русофобии, что мы жертвы, а весь мир против нас. Спорные решения будут трактовать как подсуживание». Брызгалов о судьях МЧМ

Бывший вратарь сборной России, «Анахайма», «Финикса» и «Филадельфии» ответил на вопрос об арбитрах, работающих на молодежном чемпионате мира.

– Турнир обслуживают исключительно канадские судьи, причем не самые опытные и компетентные. Даже Ларионов просил их быть более справедливыми. Не думаете, что судьи, пусть и ненамеренно, будут подсуживать своим?

– Это ущербное мировоззрение. Если бы я был российским судьей, который бы работал на матче России с Канадой, я бы хотел не помочь российской сборной выиграть, а отработать профессионально, показать свою лучшую работу. Прежде всего я профессионал.

– По ним не видно, что они профессионалы.

– Это другой вопрос, у судей бывает разная квалификация. На матчах детских команд, например, работают арбитры, для которых судейство – это подработка в выходные. Если они и делают ошибки, то не специально, а в силу низкой квалификации. Это не вопрос гражданства, просто в связи с пандемией ИИХФ не может предоставить более квалифицированных судей. Я бы никогда не свистел в одну сторону, чтобы помочь другой команде выиграть. После этого может остаться неприятное послевкусие, что мы выиграли, потому что нам помогли судьи.

Если человек считает себя профессионалом, ему неважно, какие команды играют. Я бы судил честно в меру своей компетенции. Мне кажется, эти ребята уважают себя и свою профессию и будут судить справедливо. Если и будут ошибки, то ненамеренные. Но такое бывает и в НХЛ, и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах.

Арбитры понимают, что на них огромное давление, что за ними будут пристально наблюдать, ведь канадские судьи обсуживают матч Россия – Канада. Они будут под микроскопом, учитывая, как у нас в России любят говорить о русофобии, что мы жертвы, и весь мир против нас, то каждое спорное решение будет трактоваться как подсуживание.

Ребятам надо об этом не думать, подготовиться к матчу, а тренер должен сказать, чтобы игроки сконцентрировались на своей игре, а не обращали внимания на то, что они не могут контролировать. Тратить эмоции на пустые разговоры не имеет смысла. Большую роль будет играть тренерский штаб, он должен контролировать команду в этом аспекте, – сказал Брызгалов.

Трансляция полуфинала Канада – Россия начнется в ночь на 5 января в 2:00 по московскому времени.

«Судей волнует оценка – стрелочка «вверх». Они в последнюю очередь думают, кто выиграет, а кто проиграет». Вайсфельд об МЧМ

«Здесь двадцать пять парней от русских матерей. Легенды рождаются в таких матчах». Ларионов об игре с Канадой