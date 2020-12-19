Уругвайский профсоюз футболистов использовал тег #СпасибоНегрито в твите с критикой решения FA по Кавани

Уругвайский профсоюз футболистов опубликовал заявление, в котором раскритиковал решение Футбольной ассоциации Англии (FA) дисквалифицировать форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани на 3 матча за использование слова «негрито».
В твите с заявлением использован хэштег #GraciasNegrito (#СпасибоНегрито). Именно эти слова употребил Кавани, обращаясь к своему другу в инстаграме. Они и стали основанием для дисквалификации.
FA также оштрафовала уругвайца на 100 тысяч фунтов.
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