«Ливерпуль» может купить центрального защитника зимой. Варианты – Карму из «Браги», Ботман из «Лилля» и Вебер из «Зальцбурга»

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения центрального защитника в зимнее трансферное окно, однако уверенности в том, что «красные» кого-либо подпишут, пока нет.
Английский клуб может пригласить 21-летнего игрока «Браги» Давида Карму, 20-летнего защитника «Лилля» Свена Ботмана или 22-летнего игрока «Зальцбурга» Максимилиана Вебера, сообщает журналист Eurosport Дин Джонс.
Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Карму со стороны «Манчестер Юнайтед».
Напомним, у «Ливерпуля» травмирована основная пара центральных защитников – Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Оба футболиста могут не сыграть до конца сезона. Также повреждение получил Жоэль Матип.