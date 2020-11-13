«Ливерпуль» может купить центрального защитника зимой. Варианты – Карму из «Браги», Ботман из «Лилля» и Вебер из «Зальцбурга»

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«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения центрального защитника в зимнее трансферное окно, однако уверенности в том, что «красные» кого-либо подпишут, пока нет.

Английский клуб может пригласить 21-летнего игрока «Браги» Давида Карму, 20-летнего защитника «Лилля» Свена Ботмана или 22-летнего игрока «Зальцбурга» Максимилиана Вебера, сообщает журналист Eurosport Дин Джонс.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Карму со стороны «Манчестер Юнайтед».

Напомним, у «Ливерпуля» травмирована основная пара центральных защитников – Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Оба футболиста могут не сыграть до конца сезона. Также повреждение получил Жоэль Матип.

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