«Дискриминация нашей культуры, предвзятый и догматичный взгляд». Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал FA за санкции к Кавани

Уругвайский профсоюз футболистов выступил с заявлением о наказании, которое Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла нападающему Эдинсону Кавани.

Напомним, футболист был дисквалифицировали на 3 матча и оштрафован на 100 тысяч фунтов за слово «негрито».

«Мы осуждаем решение Футбольной ассоциации Англии. Это далеко от борьбы с расизмом, FA сама совершила дискриминирующий поступок по отношению к культуре и образу жизни уругвайцев. Эти санкции демонстрируют предвзятый, догматичный и этноцентричный взгляд FA, позволяющий лишь субъективные интерпретации, которые исключают контекст.

Эдинсон Кавани не совершил ничего, что можно было бы интерпретировать как расизм. Он просто употребил популярное в Латинской Америке выражение, которое используют, чтобы с любовью обратиться к близкому человеку или другу. То, как это было интерпретировано представителями Футбольной ассоциации Англии, – настоящая дискриминация, которая достойна настоящего порицания, это идет против уругвайской культуры.

Мы хотели бы публично защитить безупречную репутацию и, конечно, культуру нашей страны. Мы выступаем против любой формы дискриминации. Однако, к сожалению, Футбольная ассоциация Англии продемонстрировала невежество и презрение к многообразию мировых культур, вынеся такой вердикт. Мы поддерживаем основы антирасистских правил, но они неприменимы в данном случае.

Это наказание не для отдельного человека, а для целой культуры, образа жизни, что само по себе является проявлением дискриминации и расистским поведением.

Мы просим немедленно отменить наказание, наложенное на Эдинсона Кавани, и восстановить его доброе имя», – сказано в заявлении.

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