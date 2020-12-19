«Саутгемптон» – «Ливерпуль» – 1:0. Ингз забил на 2-й минуте, Хендерсон – центральный защитник. Онлайн-трансляция

«Ливерпуль» в гостях встречается с «Саутгемптоном» в заключительном матче 17-го тура чемпионата Англии.

На Sports.ru можно следить за игрой по текстовой онлайн-трансляции.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ