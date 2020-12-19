«Саутгемптон» – «Ливерпуль» – 1:0. Ингз забил на 2-й минуте, Хендерсон – центральный защитник. Онлайн-трансляция

«Ливерпуль» в гостях встречается с «Саутгемптоном» в заключительном матче 17-го тура чемпионата Англии.
На Sports.ru можно следить за игрой по текстовой онлайн-трансляции.
- Дата проведения
- 4 января, 23.00, «Сент-Мэрис»
- Гол:
- 1:0 – 2 Ингз.
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Саутгемптон –
Форстер, Уокер-Питерс, Стивенс, Бертран, Беднарек, Армстронг, Дженепо (Телла, 32), Уорд-Проуз, Диалло, Уолкотт, Ингз.
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Ливерпуль –
Алиссон, Хендерсон, Робертсон, Александер-Арнолд, Окслейд-Чемберлен, Тиаго Алькантара, Салах, Вейналдум, Мане, Фабиньо, Фирмино.
- Предупреждения:
- Тиаго Алькантара (3), Робертсон (15).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.