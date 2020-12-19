«Саутгемптон» – «Ливерпуль» – 1:0. Ингз забил на 2-й минуте, Хендерсон – центральный защитник. Онлайн-трансляция

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Sports.ru Саутгемптон Футбол

«Ливерпуль» в гостях встречается с «Саутгемптоном» в заключительном матче 17-го тура чемпионата Англии.

На Sports.ru можно следить за игрой по текстовой онлайн-трансляции.

Саутгемптон – Ливерпуль 1:0 (перерыв)
Дата проведения
4 января, 23.00, «Сент-Мэрис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Ингз.
СаутгемптонФорстер, Уокер-Питерс, Стивенс, Бертран, Беднарек, Армстронг, Дженепо (Телла, 32), Уорд-Проуз, Диалло, Уолкотт, Ингз.
ЛиверпульАлиссон, Хендерсон, Робертсон, Александер-Арнолд, Окслейд-Чемберлен, Тиаго Алькантара, Салах, Вейналдум, Мане, Фабиньо, Фирмино.
Предупреждения:
Тиаго Алькантара (3), Робертсон (15).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья