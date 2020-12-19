«Ман Сити» следит за ситуацией вокруг Рамоса и может подписать его летом

Защитник может сменить клуб.

По данным ESPN, внимательно следит за ситуацией, сложившейся вокруг испанца в «Реале», и может организовать его переход летом на правах свободного агента.

Главный тренер манчестерского клуба Пеп Гвардиола является поклонником таланта Рамоса и был бы рад его переходу.

В «Сити» понимают, что эту сделку будет трудно осуществить. В марте Рамосу исполнится 35 лет, однако в клубе убеждены, что он еще сможет выступать на высоком уровне. Вариант с подписанием испанца видится клубу интересным, поскольку этот игрок сможет добавить лидерских качеств команде.

«Ман Сити» готов удовлетворить финансовые требования Рамоса, учитывая, что он будет свободным агентом. Рамос хочет получить соглашение на 2 года. При этом «Реал» тоже готов дать ему контракт до 2023 года, нарушив негласное правило, по которому сотрудничество с футболистами старше 30 лет продлевают лишь на год.

В «Сити» считают, что наиболее вероятный вариант развития ситуации – продление контракта Рамоса с «Реалом». Однако клуб хочет занимать выгодную позицию на случай, если стороны так и не достигнут соглашения.

Рамос пока не сумел договориться с мадридским клубом о подписании нового соглашения. С 1 января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

Мы собрали сборную звезд, у которых заканчивается контракт – с 1 января они могут договариваться с другими клубами. Тут Месси, Рамос и Агуэро