Роналду и Месси не вошли в команду 2020 года по версии читателей L’Equipe. Бензема – в составе

Теги Бавария ПСЖ Карим Бензема Мануэль Нойер Криштиану Роналду Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Неймар Роберт Левандовски Тиаго Алькантара Кевин де Брюйне Вирджил ван Дейк Йозуа Киммих Трент Александер-Арнолд Альфонсо Дэвис Футбол

Французское издание L’Equipe представило второй вариант символической сборной 2020 года, который был составлен на основании голосов болельщиков.

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).

Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).

В состав этой команды не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который есть в символической сборной, составленной экспертами  L’Equipe. Болельщики проголосовали за Карима Бензема, а не за португальца.

Отметим, что в эту сборную года не попал форвард «Барселоны» Лионель Месси, который ранее не вошел в команду года от экспертов L’Equipe, но оказался в аналогичной команде по версии ФИФА.

В опросе приняли участие 111 тысяч человек.

Месси не вошел в сборную 2020 года от L’Équipe, Роналду и Неймар – в составе

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья