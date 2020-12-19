Роналду и Месси не вошли в команду 2020 года по версии читателей L’Equipe. Бензема – в составе

Французское издание L’Equipe представило второй вариант символической сборной 2020 года, который был составлен на основании голосов болельщиков.

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).

Полузащитники: Тиаго Алькантара ( / ), Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).

В состав этой команды не попал нападающий , который есть в символической сборной, составленной экспертами L’Equipe. Болельщики проголосовали за Карима Бензема, а не за португальца.

Отметим, что в эту сборную года не попал форвард «Барселоны» , который ранее не вошел в команду года от экспертов L’Equipe, но оказался в аналогичной команде по версии ФИФА.

В опросе приняли участие 111 тысяч человек.

Месси не вошел в сборную 2020 года от L’Équipe, Роналду и Неймар – в составе