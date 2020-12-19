Роналду и Месси не вошли в команду 2020 года по версии читателей L’Equipe. Бензема – в составе

Французское издание L’Equipe представило второй вариант символической сборной 2020 года, который был составлен на основании голосов болельщиков.
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).
Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).
Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).
В состав этой команды не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который есть в символической сборной, составленной экспертами L’Equipe. Болельщики проголосовали за Карима Бензема, а не за португальца.
Отметим, что в эту сборную года не попал форвард «Барселоны» Лионель Месси, который ранее не вошел в команду года от экспертов L’Equipe, но оказался в аналогичной команде по версии ФИФА.
В опросе приняли участие 111 тысяч человек.
Месси не вошел в сборную 2020 года от L’Équipe, Роналду и Неймар – в составе
Le onze 2020 des internautes.— L’ÉQUIPE (@lequipe) January 4, 2021
Le onze Monde 2020 de « L’Équipe » : https://t.co/2JaHPDLDIb pic.twitter.com/vZEwvw6ZCL