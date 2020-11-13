Трансфер Эрика Гарсии – приоритет «Барсы» зимой. Клуб не купит форварда, пока не усилит центр обороны

выстроила план работы на зимнее трансферное окно.

По данным Marca, в списке приоритетов каталонского клуба – центральный защитник, центральный нападающий и полузащитник, однако главная цель «Барсы» – укрепление центра обороны.

Главным кандидатом на усиление этой позиции является центральный защитник . «Барселона» приложит максимальные усилия, чтобы убедить английский клуб отпустить 19-летнего испанца в январе. На данный момент «Сити» не намерен это делать.

Исполняющий обязанности президента «Барсы» Карлес Тускетс встретится с кандидатами на пост президента клуба, чтобы согласовать с ними подписание игрока.

«Барселона» ослабила интерес к нападающему Мемфису Депаю. Сине-гранатовые не будут возобновлять переговоры о его переходе, пока не решат вопрос с усилением центра обороны.

Крайне маловероятно, что клубу удастся подписать полузащитника. Эта позиция занимает третье место в списке приоритетов «Барсы».

Скорее всего, этой зимой из клуба уйдут полузащитник Карлес Аленья, который отправится в «Хетафе», и защитник Хуниор Фирпо.