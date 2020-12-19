«Зенит», «Милан» и «Интер» следят за лучшим бомбардиром «Удинезе» де Паулем (Tuttosport)

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Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль может сменить клуб.

По информации Tuttosport, за 26-летним хавбеком следят «Зенит», «Интер», «Милан» и ряд других клубов. 

Подчеркивается, что петербургский клуб проявлял особый интерес к аргентинцу летом и осенью.

При этом предполагается, что на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса интересующиеся клубы предложат «Удинезе» вариант с арендой игрока и последующим выкупом. 

В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей в Серии А и набрал 4 (3+1) очка. Де Пауль – лучший бомбардир «Удинезе» в текущем чемпионате (наряду с хавбеком Игнасио Пуссетто).

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