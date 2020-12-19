«Зенит», «Милан» и «Интер» следят за лучшим бомбардиром «Удинезе» де Паулем (Tuttosport)

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль может сменить клуб.

По информации Tuttosport, за 26-летним хавбеком следят , , и ряд других клубов.

Подчеркивается, что петербургский клуб проявлял особый интерес к аргентинцу летом и осенью.

При этом предполагается, что на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса интересующиеся клубы предложат вариант с арендой игрока и последующим выкупом.

В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей в Серии А и набрал 4 (3+1) очка. Де Пауль – лучший бомбардир «Удинезе» в текущем чемпионате (наряду с хавбеком Игнасио Пуссетто).