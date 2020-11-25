Федотов о службе в армии: «Бывало, приходилось жестоко отбиваться. Не стоило нигде оставаться одному»

Главный тренер рассказал о своей службе в армии.

– Меня забрали служить в армию. Это был Чебаркуль – тот самый, который все знают по истории Валерия Харламова и по фильму «Легенда номер 17». Учебка.

Мы еще с несколькими ребятами должны был там месяц повариться в зимнее время и поехать обратно – призвали осенью. Но, к сожалению, все это растянулось на долгие 18 месяцев.

– Вы, футболист, служили в реальных вооруженных силах полтора года?

– Да. Через два месяца наконец-то приходит депеша, что нас отзывают. Мы уже на радостях собирались домой, но судьба распорядилась иначе.

Нас, футболистов, было четверо, и мы вдвоем с Олегом Усановым оказались в воинской части противовоздушной обороны города Троицка, на границе с Казахстаном. Почему нас не отправили домой – не знаю. Вопрос вроде был решен, но где-то, как обычно, произошел сбой.

Первая профессия еще в Чебаркуле у нас была – водители-механики БМП. Потом нас готовили на командиров отделений, и это была прямая дорога в группу советских войск в Германии. Но вместо этого мы получили Троицк.

Там нужно было за себя постоять, были напряженные моменты. Приехали, у нас красные погоны, а служили там ребята с черными погонами, связисты. Мы такие ходим – спортсмены, футболисты, через два дня уедем. В эти дни нам – все почести, смотрим телевизор целыми днями. Потом ребята смотрят – хм, день не уехали, два не уехали. И круги стали сужаться. «Красные погоны, да вы менты!»

Мы уже чувствуем – дело пахнет керосином. Пошли к командиру отделения: «Давайте-ка мы быстро погоны поменяем, пока нас тут не отоварили». Поменяли – и своевременно. Иначе все было бы гораздо плачевнее.

А вообще бывало всякое. Не стоило нигде оставаться одному. Всегда нужна была поддержка друзей, и мы это четко почувствовали.

Опасность исходила не от старослужащих, а от тех, кто на полгода старше. Они таким образом самоутверждались, завоевывали авторитет. Бывало, подловят – и приходилось жестоко отбиваться. Случалось, что и получали, – рассказал Федотов.