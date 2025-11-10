  • Спортс
Родриго еще больше недоволен ролью в «Реале» и может уйти в январе. Вингер предпочел бы играть в АПЛ (ESPN Brasil)

Родриго недоволен своей ролью в «Реале» и может уйти из клуба.

Вингер «Реала» Родриго недоволен своим положением в команде и рассматривает вариант со сменой клуба.

24-летний футболист сборной Бразилии в этом сезоне провел 13 матчей (3 – в старте) в Ла Лиге и Лиге чемпионов и отдал 1 ассист. Он сыграл 359 минут – это 4 полных матча или в среднем по 27 минут за игру.

Как сообщает ESPN Brasil, Родриго сейчас недоволен своей ролью в команде даже больше, чем это было летом. Он может покинуть «Мадрид» уже в зимнее трансферное окно.

Сейчас ничто не указывает на то, что ситуация Родриго при тренере Хаби Алонсо изменится. Таким образом, и игрок, и клуб – хотя никто публично этого не признает – открыты для возможного трансфера уже в следующее окно.

Утверждается, что Родриго в случае ухода из «Реала» предпочел бы перейти в клуб АПЛ. Однако на данный момент официального предложения нет, но если к открытию трансферного окна к футболисту возникнет реальный интерес, то и он, и клуб, и тренерский штаб выслушают и оценят предложение.

В августе «Мадрид» оценивал Родриго, контракт которого действует до июня 2028 года, в 80-100 миллионов евро. Сообщалось об интересе «Арсенала» и «Баварии» к бразильцу.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN Brasil
logoРодриго
logoРеал Мадрид
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
