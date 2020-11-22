Месси и Суарес планируют перейти в «Интер Майами» Бекхэма. Не раньше 2022 года (Catalunya Ràdio)

Нападающий «Барселоны» и форвард «Атлетико» могут продолжить карьеры в .

Как сообщил журналист Хави Кампос в эфире Catalunya Ràdio, футболисты планируют перейти в «Интер Майами», которым владеет экс-игрок «Реала» и «Манчестер Юнайтед» . Однако это произойдет не раньше 2022 года.

В недавнем интервью Месси заявил следующее: «Всегда думал о том, чтобы пожить и поиграть в США. Но хочу работать в «Барсе» после завершения карьеры».

Срок действующего контракта Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года, и он еще не определился, где будет выступать в следующем сезоне. Соглашение Суареса с рассчитано до июня 2022 года.

Со статистикой аргентинца можно ознакомиться здесь, а уругвайца – тут.

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