Сафонов – самый дорогой из молодых россиян, 4 игрока ЦСКА, Максименко, Лесовой и Игнатьев – в топ-10 (Transfermarkt)

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих российских игроков 1998 года рождения и младше.

Список возглавил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, его оценили в 15 млн евро. Примечательно, что среди всех вратарей мира не старше 21 года дороже Сафонова оценивается только Джанлуиджи Доннарумма из «Милана» – 60 млн евро.

Топ-10 самых дорогих российских игроков 1998 года рождения и младше:

1. Матвей Сафонов, – 15 млн евро

2. Федор Чалов, ЦСКА – 12 млн

3. Александр Максименко, – 11 млн

4. Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар» – 9 млн

5. Иван Обляков, ЦСКА – 7,5 млн

6. Игорь Дивеев, ЦСКА – 6 млн

7-8. Даниил Лесовой, – 5 млн

7-8. Константин Кучаев, – 5 млн

9. Иван Игнатьев, – 4 млн

10. Роман Евгеньев, «Динамо» – 3 млн.

Головин – самый дорогой российский игрок, Миранчуки, Сафонов и Марио Фернандес – в топ-5 (Transfermarkt)