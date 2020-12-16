Сафонов – самый дорогой из молодых россиян, 4 игрока ЦСКА, Максименко, Лесовой и Игнатьев – в топ-10 (Transfermarkt)

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих российских игроков 1998 года рождения и младше.
Список возглавил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, его оценили в 15 млн евро. Примечательно, что среди всех вратарей мира не старше 21 года дороже Сафонова оценивается только Джанлуиджи Доннарумма из «Милана» – 60 млн евро.
Топ-10 самых дорогих российских игроков 1998 года рождения и младше:
1. Матвей Сафонов, «Краснодар» – 15 млн евро
2. Федор Чалов, ЦСКА – 12 млн
3. Александр Максименко, «Спартак» – 11 млн
4. Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар» – 9 млн
5. Иван Обляков, ЦСКА – 7,5 млн
6. Игорь Дивеев, ЦСКА – 6 млн
7-8. Даниил Лесовой, «Динамо» – 5 млн
7-8. Константин Кучаев, ЦСКА – 5 млн
9. Иван Игнатьев, «Рубин» – 4 млн
10. Роман Евгеньев, «Динамо» – 3 млн.
Головин – самый дорогой российский игрок, Миранчуки, Сафонов и Марио Фернандес – в топ-5 (Transfermarkt)