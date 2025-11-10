  • Спортс
  • Тимур Гурцкая: «Станкович – нарцисс, большой ребенок, хочет внимания. Ахмадов ни при чем – Деяну кажется, что весь мир против него. Приходят победы, а «Спартак» все равно ищет тренера»
Тимур Гурцкая: «Станкович – нарцисс, большой ребенок, хочет внимания. Ахмадов ни при чем – Деяну кажется, что весь мир против него. Приходят победы, а «Спартак» все равно ищет тренера»

Тимур Гурцкая: Станковичу кажется, что весь мир против него.

Агент Тимур Гурцкая оценил конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с репортером «Матч ТВ».

Серб после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.

«Я понимаю, почему у Станковича в последних двух матчах были агрессия и истерики. Приходят победы, а клуб все равно продолжает искать тренера. 

Адам Ахмадов, конечно, ни при чем. Любой человек на его месте получил бы такой же ответ, потому что Станковичу кажется, что весь мир против него.

Мы имеем дело с большим игроком в прошлом, он нарцисс, который хочет немного внимания к себе. Он очень инфантильный, большой ребенок.

Этого тренера нужно отгородить от внешнего мира, ему нужно находиться в замкнутом положительном пространстве. Когда он видит, что на него льется негатив, а его клуб вместо поддержки продолжает искать нового тренера, конечно, будет срываться.

Я думаю, что речь, сказанная после матча с «Локомотивом», была подготовлена давно. Станкович решил сказать ее именно после выигранного матча, потому что он хороший актер.

Но если вы проиграли и говорите: «Я хочу уйти», то идите на ###», – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
