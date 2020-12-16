«Барселона» без Месси сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1), пропустив после ошибки Араухо

В 16-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с (1:1).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет на 57-й минуте открыл Кике Гарсия, воспользовавшись ошибкой защитника каталонцев Рональда Араухо. Усман Дембеле забил ответный мяч на 67-й минуте.

Кроме того, Мартин Брэйтуэйт не реализовал пенальти в первом тайме, пробив мимо ворот.

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