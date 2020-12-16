«Барселона» без Месси сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1), пропустив после ошибки Араухо

Теги Барселона Ла Лига Sports.ru Эйбар Футбол

В 16-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет на 57-й минуте открыл Кике Гарсия, воспользовавшись ошибкой защитника каталонцев Рональда Араухо. Усман Дембеле забил ответный мяч на 67-й минуте.

Кроме того, Мартин Брэйтуэйт не реализовал пенальти в первом тайме, пробив мимо ворот.

Барселона – Эйбар 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
29 декабря, 21.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 57 Кике Гарсия, 1:1 – 67 Дембеле.
Барселонатер Стеген, Дест (Дембеле, 46), Лангле (Бускетс, 82), Араухо, Фирпо, де Йонг, Пьянич (Коутиньо, 66), Педри (Пуч, 89), Мингеса, Гризманн (Тринкау, 66), Брэйтуэйт.
ЭйбарДмитрович, Рафа Соареш, Бигас, Бургос (Оливейра, 73), Посо, Кондзер (Ресио, 81), Инуи, Экспосито, Диоп (Куберо, 90), Альварес, Кике Гарсия (Муто, 73).
Предупреждения:
Альварес (75), Ресио (83).

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