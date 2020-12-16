«Барселона» без Месси сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1), пропустив после ошибки Араухо

В 16-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Счет на 57-й минуте открыл Кике Гарсия, воспользовавшись ошибкой защитника каталонцев Рональда Араухо. Усман Дембеле забил ответный мяч на 67-й минуте.
Кроме того, Мартин Брэйтуэйт не реализовал пенальти в первом тайме, пробив мимо ворот.
- Дата проведения
- 29 декабря, 21.15, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 57 Кике Гарсия, 1:1 – 67 Дембеле.
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Барселона –
тер Стеген, Дест (Дембеле, 46), Лангле (Бускетс, 82), Араухо, Фирпо, де Йонг, Пьянич (Коутиньо, 66), Педри (Пуч, 89), Мингеса, Гризманн (Тринкау, 66), Брэйтуэйт.
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Эйбар –
Дмитрович, Рафа Соареш, Бигас, Бургос (Оливейра, 73), Посо, Кондзер (Ресио, 81), Инуи, Экспосито, Диоп (Куберо, 90), Альварес, Кике Гарсия (Муто, 73).