Коронавирус в «Сити» у 7 человек – болеют 5 игроков и 2 сотрудника клуба. Игры с «Челси» и «МЮ» под вопросом

В произошла вспышка коронавируса, из-за чего вчера был отменен матч 16-го тура против «Эвертона».

По информации The Athletic, три игрока «горожан» сдали положительные тесты в воскресенье.

При этом в пятницу «Сити» сообщил, что Габриэл Жезус и Кайл Уокер, как и два сотрудника клуба, заразились коронавирусом. У всех футболистов болезнь протекает бессимптомно, клуб выдал им индивидуальные планы тренировок.

Таким образом, в команде сейчас семь активных случаев заражения за 4 дня.

Тестирование было проведено в воскресенье, а результаты стали известны в понедельник утром, после чего «Ман Сити» провел встречу с представителями «Эвертона» и АПЛ. Было принято решение перенести матч, чтобы избежать распространения вируса в .

Если кто-то из игроков или сотрудников «Ман Сити» сдаст положительные тесты, то команда не получит разрешение на возвращение к тренировкам.

Вероятно, в таком случае будет перенесен матч АПЛ против (3 января) и полуфинал Кубка лиги против (6 января).

Отметим, что Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган и Рияд Марез уже переболели коронавирусом.

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