Коронавирус в «Сити» у 7 человек – болеют 5 игроков и 2 сотрудника клуба. Игры с «Челси» и «МЮ» под вопросом

В «Манчестер Сити» произошла вспышка коронавируса, из-за чего вчера был отменен матч 16-го тура АПЛ против «Эвертона».
По информации The Athletic, три игрока «горожан» сдали положительные тесты в воскресенье.
При этом в пятницу «Сити» сообщил, что Габриэл Жезус и Кайл Уокер, как и два сотрудника клуба, заразились коронавирусом. У всех футболистов болезнь протекает бессимптомно, клуб выдал им индивидуальные планы тренировок.
Таким образом, в команде сейчас семь активных случаев заражения за 4 дня.
Тестирование было проведено в воскресенье, а результаты стали известны в понедельник утром, после чего «Ман Сити» провел встречу с представителями «Эвертона» и АПЛ. Было принято решение перенести матч, чтобы избежать распространения вируса в «Эвертоне».
Если кто-то из игроков или сотрудников «Ман Сити» сдаст положительные тесты, то команда не получит разрешение на возвращение к тренировкам.
Вероятно, в таком случае будет перенесен матч АПЛ против «Челси» (3 января) и полуфинал Кубка лиги против «Ман Юнайтед» (6 января).
Отметим, что Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган и Рияд Марез уже переболели коронавирусом.
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