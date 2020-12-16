Широков перед судом купил два «Мерседеса» за 15 млн рублей. Он получает 50 тысяч по документам (Mash)

Бывший игрок сборной России Роман Широков перед судом по делу об избиении арбитра купил два «Мерседеса», утверждает телеграм-канал Mash.

Два автомобиля V-класса и G-класса обошлись Широкову в сумму около 15 миллионов рублей.

Кроме этих машин, в автопарке Широкова есть также Range Rover и ВАЗ-21053.

Перед судом Широков предъявил документы о том, что сейчас он получает 50 тысяч рублей, работая в «Юридической компании «Логос».

39-летнего экс-футболиста приговорили к 100 часам обязательных работ. Широков возместит избитому судье 100 тысяч за моральный вред.

«Широков работает за 50 тысяч и находится на грани нищеты, семья из 8 человек». Адвокат избитого судьи об экс-игроке