Влашич – самый подорожавший игрок РПЛ с июля. Сафонов – 2-й, Азмун – 3-й (Transfermarkt)

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Transfermarkt обновил цены на игроков РПЛ.

Сильнее всего в период с июля 2020 года подорожал хавбек ЦСКА Никола Влашич. Его стоимость повысилась на 5 млн евро и составляет 30 млн.

На втором месте по приросту цены оказался вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (+4 млн, 15 млн евро), на третьем – форвард «Зенита» Сердар Азмун (+3 млн, 23 млн евро).

Также на 3 млн выросла цена на хавбека «Ростова» Матиаса Норманна – теперь она составляет 13 млн.

В топ-10 также вошли:

5. Хвича Кварацхелия («Рубин»): +2,5 млн евро, 10 млн евро;

6. Йордан Ларссон («Спартак»): +2,5 млн евро, 9 млн евро;

7. Даниил Лесовой («Динамо»): +2,5 млн евро, 5 млн евро;

8. Антон Миранчук («Локомотив»): +2 млн евро, 14 млн евро;

9. Эсекиэль Понсе («Спартак»): +2 млн евро, 7 млн евро;

10. Джордже Деспотович («Рубин»): +1,5 млн евро, 4,5 млн евро.

Малком – самый подешевевший игрок РПЛ с июля. Фернандес – 2-й, Крыховяк – 3-й (Transfermarkt)

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