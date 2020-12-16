Экс-министр МВД Беларуси: «Спортсмены – любимцы публики, но это не значит, что они разбираются, как управлять страной и строить экономику»

Бывший министр МВД Беларуси Юрий Караев поделился мнением о спортсменах, которые выступили против власти президента .

«Спортсмены – это любимцы большого количества публики. Но почему? Потому что они проявили талант, силу воли, работоспособность, какие-то свои необычные качества в прыжках, в единоборствах, в футболе и так далее.

Они любимцы публики. Но это не значит, что они разбираются, как надо управлять страной и как строить экономику. Абсолютно нет.

Тут такое сработало, скажем так, его знают люди, он себя считает авторитетом у большого количества людей, но надо помнить, в чем, в какой области.

Если он почувствовал, что он кумир, он должен всегда четко помнить, что только из-за того, что он выше прыгнул или умело бросил мяч в кольцо. Только поэтому.

Он же за это время, пока тренировался и посвящал себя узконаправленному, не овладел сложнейшими сторонами жизни: как формируется бюджет и как он делится, и на что направляется.

Он где-то прочитал там в интернете, какая доля идет туда, а какая часть – сюда, в таких-то странах больше то, а меньше вот это, и надо и нам так…

Но одно дело почитать и сформировать мнение, а другое – этим заниматься», – цитирует Караева белорусская Tribuna.com со ссылкой на канал Алексея Голикова в YouTube.

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