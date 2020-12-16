«ПСЖ» объявил об уходе Тухеля

Тренер покидает .

Решение расторгнуть контракт с немцем было принято после глубокого анализа спортивных показателей команды, сообщает пресс-служба парижан.

«Хочу поблагодарить Томаса Тухеля и его штаб за все то, что они дали клубу.

Томас вложил много энергии и страсти в свою работу, и, конечно, мы запомним те хорошие времена, что мы провели вместе. Желаю ему всего наилучшего», – сказал президент «ПСЖ» .

Тухель возглавил «ПСЖ» в июле 2018 года. Под его руководством команда провела 127 матчей во всех турнирах (95 побед, 12 ничьих и 20 поражений).

Парижане выиграли два чемпионских титула, Кубок Франции, Кубок лиги. В августе «ПСЖ» играл в финале Лиги чемпионов.

Сообщалось, что новым главным тренером французского клуба станет Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» уволил Тухеля – после победы 4:0 и через 4 месяца после финала ЛЧ. Немец рассорился со спортивным директором Леонардо