Тимур Гурцкая: «Зимой «Спартак» приобретет Ракова, скорее всего. В зоне атаки нет русского игрока – хотя бы будет один, выходящий на замену»
Агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» зимой может подписать нападающего «Локомотива» Вадима Ракова.
20-летний форвард выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах Мир РПЛ. В октябре сообщалось, что «Спартаку» предлагали подписать Ракова за 4-5 млн евро.
– Скорее всего, зимой «Спартак» приобретет Ракова.
– Зачем?
– Он российский игрок, который может играть на нескольких позициях. «Спартак» – единственная команда в чемпионате, где все голы забили иностранцы. В зоне атаки нет ни одного русского игрока. Поэтому надо приобрести.
– Раков даст стабильное качество?
– Хотя бы будет один игрок, выходящий на замену.
– Зачем «Локомотиву» расставаться с Раковым?
– У него есть отступные, при чем тут «зачем»? Им сейчас нужны деньги, чтобы выкупить Пруцева, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.