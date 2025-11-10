  • Спортс
51

Тимур Гурцкая: «Зимой «Спартак» приобретет Ракова, скорее всего. В зоне атаки нет русского игрока – хотя бы будет один, выходящий на замену»

Агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» зимой может подписать нападающего «Локомотива» Вадима Ракова.

20-летний форвард выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах Мир РПЛ. В октябре сообщалось, что «Спартаку» предлагали подписать Ракова за 4-5 млн евро.

– Скорее всего, зимой «Спартак» приобретет Ракова.

– Зачем?

– Он российский игрок, который может играть на нескольких позициях. «Спартак» – единственная команда в чемпионате, где все голы забили иностранцы. В зоне атаки нет ни одного русского игрока. Поэтому надо приобрести.

– Раков даст стабильное качество?

– Хотя бы будет один игрок, выходящий на замену.

– Зачем «Локомотиву» расставаться с Раковым?

– У него есть отступные, при чем тут «зачем»? Им сейчас нужны деньги, чтобы выкупить Пруцева, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
Вадим Раков
Локомотив
Крылья Советов
Тимур Гурцкая
возможные трансферы
Данил Пруцев
Это футбол, брат!
премьер-лига Россия
Спартак
