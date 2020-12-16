Алексей Сутормин: «Ситуация с видео Дзюбы еще больше сплотила «Зенит». Поэтому переломили ход игры с «Краснодаром»

Полузащитник рассказал о том, как на команду повлияла утечка в интернет интимного видео форварда .

«Сам день матча с «Краснодаром» выдался непростым для всей команды. Тогда же появилось всем известное видео.

Но мне кажется, вся эта ситуация вокруг Артема Дзюбы нас только еще больше сплотила. Во всяком случае, ощущение было именно таким.

Поэтому и смогли переломить ход встречи с таким сильным соперником и заслуженно победить. Так, считаю, и должно было быть. Хорошо, что все получилось», – сказал Сутормин.

«Зенит» обыграл со счетом 3:1, уступая по ходу матча. Дзюба забил победный гол.