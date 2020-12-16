АПЛ может уйти на двухнедельный перерыв в январе из-за коронавируса (The Telegraph)

беспокоится из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в лиге.

По информации The Telegraph, клубы обсуждают возможность двухнедельного перерыва. Некоторые топ-менеджеры клубов после переноса игры обсуждали этот вариант в неформальных переговорах.

Помимо матча «Сити» с , проблемы есть и в других клубах. Ранее сообщалось, что под вопросом игра с . Кроме того, объявил, что игра с состоится, несмотря на ряд положительных тестов в команде. Также игру пропустит главный тренер из-за заболевшего члена семьи.

Параллельно наблюдается ухудшение общей ситуации с коронавирусом по всей Великобритании. Клубы опасаются, в частности, потенциальных проблем и переносов матчей третьего раунда Кубка Англии, поскольку ряд команд низшего дивизиона уже столкнулся с переносом игр из-за коронавируса (перенесено 9 матчей).

Также последнее тестирование в АПЛ выявило 18 заболевших, это самое большое число с августа.