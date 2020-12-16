АПЛ может уйти на двухнедельный перерыв в январе из-за коронавируса (The Telegraph)

АПЛ беспокоится из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в лиге.
По информации The Telegraph, клубы обсуждают возможность двухнедельного перерыва. Некоторые топ-менеджеры клубов после переноса игры «Ман Сити» обсуждали этот вариант в неформальных переговорах.
Помимо матча «Сити» с «Эвертоном», проблемы есть и в других клубах. Ранее сообщалось, что под вопросом игра «Фулхэма» с «Тоттенхэмом». Кроме того, «Шеффилд» объявил, что игра с «Бернли» состоится, несмотря на ряд положительных тестов в команде. Также игру «Саутгемптона» пропустит главный тренер Ральф Хазенхюттль из-за заболевшего члена семьи.
Параллельно наблюдается ухудшение общей ситуации с коронавирусом по всей Великобритании. Клубы опасаются, в частности, потенциальных проблем и переносов матчей третьего раунда Кубка Англии, поскольку ряд команд низшего дивизиона уже столкнулся с переносом игр из-за коронавируса (перенесено 9 матчей).
Также последнее тестирование в АПЛ выявило 18 заболевших, это самое большое число с августа.