Головин – самый дорогой российский игрок, Миранчуки, Сафонов и Марио Фернандес – в топ-5 (Transfermarkt)

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих российских игроков после обновления цен.

Дороже всех оценивается полузащитник – 20 млн евро.

Второе место занял хавбек «Аталанты» (18 млн евро), третье – защитник ЦСКА Марио Фернандес, которого оценили в ту же сумму.

На четвертом месте оказался вратарь (15 млн евро), пятерку замкнул полузащитник (14 млн евро).

Влашич – самый подорожавший игрок РПЛ с июля. Сафонов – 2-й, Азмун – 3-й (Transfermarkt)