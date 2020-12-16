Головин – самый дорогой российский игрок, Миранчуки, Сафонов и Марио Фернандес – в топ-5 (Transfermarkt)

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих российских игроков после обновления цен.
Дороже всех оценивается полузащитник «Монако» Александр Головин – 20 млн евро.
Второе место занял хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук (18 млн евро), третье – защитник ЦСКА Марио Фернандес, которого оценили в ту же сумму.
На четвертом месте оказался вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 млн евро), пятерку замкнул полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (14 млн евро).
Влашич – самый подорожавший игрок РПЛ с июля. Сафонов – 2-й, Азмун – 3-й (Transfermarkt)