Головин – самый дорогой российский игрок, Миранчуки, Сафонов и Марио Фернандес – в топ-5 (Transfermarkt)

Теги ЦСКА Локомотив Монако Аталанта премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Марио Фернандес Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Головин Матвей Сафонов деньги Футбол

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих российских игроков после обновления цен.

Дороже всех оценивается полузащитник «Монако» Александр Головин – 20 млн евро.

Второе место занял хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук (18 млн евро), третье – защитник ЦСКА Марио Фернандес, которого оценили в ту же сумму.

На четвертом месте оказался вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 млн евро), пятерку замкнул полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (14 млн евро).

Влашич – самый подорожавший игрок РПЛ с июля. Сафонов – 2-й, Азмун – 3-й (Transfermarkt)

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